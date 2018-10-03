В Подмосковье отпустили 27 задержанных на «сходке» криминальных авторитетов

CA-NEWS (CA) - Полиция отпустила 27 задержанных на «сходке» криминальных авторитетов в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В ведомстве пояснили, что задержали 29 человек, в отношении двоих возбудили уголовные дела. «Остальные задержанные отпущены домой после проверки по базам данных и дактилоскопирования», - добавили в пресс-службе.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова рассказала, что полиция совместно с бойцами спецназа в одном из ресторанов в деревне Трусово Истринского района пресекла «сходку» представителей криминального мира. У двух уроженцев Средней Азии изъяли свертки с героином. Открыты уголовные дела по статье

«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.