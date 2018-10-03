Террористы должны понять, что им нет укрытия в странах ШОС, - генсек Р.Алимов

CA-NEWS (TJ) - У террористов должно быть понимание того, что у них не может быть какого-либо укрытия на пространстве ШОС, об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный секретарь организации Рашид Алимов.

«Самое главное в этом взаимодействии — решительная и бескомпромиссная ликвидация правовых, финансовых и социальных основ существования террористического подполья. У террористов должно быть понимание того, что у них не может быть какого-либо укрытия на пространстве ШОС», - сказал он.

«Практическая работа по совершенствованию уже сложившихся и хорошо зарекомендовавших себя антитеррористических механизмов не прекращается ни на день. О ее успешности можно судить по сократившейся террористической активности экстремистских группировок на территории наших стран», - отметил глава ШОС.

По словам Алимова, борьба с тремя силами зла в рамках ШОС поставлена на системную основу, проводятся совместные антитеррористические учения, расширяется международное сотрудничество, принимаются меры по совершенствованию договорно-правовой базы. «Практическим шагом на этом направлении стала утвержденная на саммите в Циндао Программа сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы, а также Конвенция ШОС по противодействию экстремизму, подписанная по итогам астанинского саммита ШОС в июне 2017 года».

«На качественно новый уровень выходит сотрудничество в области борьбы с преступлениями в киберпространстве, распространением террористической̆ идеологии и пропаганды, включая публичное оправдание терроризма с целью подстрекательства к совершению террористических актов», - заключил глава ШОС.