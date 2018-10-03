Казахстан не пропустил на свою территорию картофель и подсолнечник из России

CA-NEWS (KZ) - Казахстан не пропустил на свою территорию картофель и подсолнечник из России.

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК, 1 октября при пересечении казахстанско-российской государственной границы на таможенном посту «Уба» проведен осмотр грузового автомобиля «VOLVO» (госномер E 873 TY 154), груженный картофелем — 17 тонн из РФ. Автотранспорт следовал из города Барнаул Алтайской области в город Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (получатель ИП Мельникова И.М.). Груз был задержан по причине отсутствия фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска. На перевозчика А.Кирилина наложен штраф в размере 20 МРП, осуществлен возврат продукции в страну экспортера.

Также, 1 октября при пересечении таможенного поста «Ауыл» был произведен осмотр грузового автомобиля «DAF» ( госномер Т 3964 О/ 253 ТВ) с подкарантинной продукцией – подсолнечник – из РФ (20 тонн), направлявшийся транзитом через Казахстан в село Садовое Чуйской области Кыргызстана. По причине отсутствия фитосанитарного сертификата на перевозчика подкарантинной продукции С.Малышева наложен штраф в размере 20 МРП, осуществлен возврат в страну экспортера.