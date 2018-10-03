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  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане к сбору хлопка привлечены солдаты срочной службы

CA-NEWS (TM) - Солдаты пограничной службы и пехотных войск Туркменистана массово привлечены на сбор хлопка в Дашогузском велаяте. Об этом сообщает корреспондент радио Азатлык в этом регионе.

По его словам, из-за нехватки воды в этом году урожайность хлопка на территории велаята очень низкая.

Хлопкоуборочная кампания в Дашогузском велаяте официально началась 16 сентября. «Поспевшего хлопка еле хватает для сбора самими арендаторами, но власти, не спросив арендаторов выводят военнослужащих на поля, где хлопок только-только раскрылся», - сообщает корреспондент.

Он также отметил, что это наносит ущерб источнику дохода фермеров: «[Из-за того, что хлопок собирают военные] арендаторы лишаются 40 тенге за каждый килограмм хлопка, на которые они возлагали надежды», - рассказал корреспондент Азатлыка.

В Туркменистане за 1 килограмм хлопка государство платит 1 манат (3,5 манат за $1 по госкурсу).

«Из этого 50 тенге уходит на покрытие расходов сельскохозяйственных услуг, воду», - рассказывает корреспондент и отмечает, что из остальных 50 тенге 40 тенге идёт на оплату труда сборщиков хлопка.

«А теперь арендаторы должны платить солдатам по 40 тенге за килограмм хлопка и в добавок должны их кормить», - добавил корреспондент.

По его словам, в данное время тысячи военнослужащих привлечены к сбору хлопка.

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