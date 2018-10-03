Дочь Гульнары Каримовой: мы не хотим участвовать ни в каких политических вопросах

CA-NEWS (UZ) - «Я была шокирована числом запросов СМИ и т.д. Только из-за 2 моих слов… мы хотим жить своей жизнью, не участвовать ни в каких политических вопросах и перелистнуть страницу всех ужасов, которые мы пережили за эти годы…», - пишет в своем Instagram дочь Гульнары Каримовой, Иман.

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28 сентября она вылетела из Ташкента в Лондон, выложив на своей странице в соцсети фото посадочного талона на рейс HY201 "Узбекистон хаво йуллари" по маршруту Ташкент-Лондон.

На второй фотографии подписано: «Не все могут взломать. Берегите свои «devices» когда вылетаете из Ташкента, так как их могут просто хакнуть как мой компьютер. Но это только если за вами присматривают» и заботятся одновременно».

В Лондоне проживает сын Гульнары и старший брат Иман - Ислам Каримов (младший), которой в начале текущего года попросил убежища в Великобритании. Старший внук Каримова проживает в Лондоне с тех пор, как в Узбекистане в отношении его матери, старшей дочери бывшего президента, началось уголовное расследование.

Об Иман не было ничего слышно, с тех пор, как её мать посадили под домашний арест в 2015 году.

«Мама теперь дома.. Поэтому искали наверно что-то важное. Как глупо!», - добавила Иман Каримова про инцидент в аэропорту, не уточнив, точное местонахождение ее матери Гульнары Каримовой.