Алматы и Швейцария намерены укреплять торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи

CA-NEWS (KZ) - Аким Алматы Бауыржан Байбек 3 октября встретился с председателем Комитета по международным делам Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии Филиппо Ломбарди.

Как сообщает пресс-служба акимата, стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Отмечается, что сегодня Швейцария занимает лидирующие позиции в развитии инноваций в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, а город Цуг и одноименный кантон стали глобальным центром для технологии блокчейн. Кроме того, швейцарские компании имеют большой опыт в реализации проектов «Smart-City».

Учитывая реализацию государственной программы «Цифровой Казахстан» и внедрение новых технологий в рамках проекта «Smart Almaty», стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве и обмене опытом по данным направлениям.

Швейцария является третьим по величине иностранным инвестором в Казахстане. Товарооборот между Алматы и Швейцарией продолжает демонстрировать положительную динамику. В городе действуют 93 предприятия с участием швейцарского капитала в сфере торговли, медицины, финансов и др.