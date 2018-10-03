Вице-президент Интерпола посетил управление охраны ГУВД Ташкента

CA-NEWS (UZ) - В ходе визита в столицу Республики Узбекистан делегация НЦБ Интерпола МВД Российской Федерации во главе с вице-президентом Интерпола – главой Национального центрального бюро МВД России генерал-майором полиции Александром Прокопчуком посетила Управление охраны ГУВД Ташкента, сообщает UzDaily.

В ходе визита гостям представили центр мониторинга и контроля технических средств охраны, учебный класс и автобус пропаганды и агитации и рассказали об оснащении и используемом оборудовании, сообщает пресс-служба столичного ГУВД Ташкента.

Представителей делегации проинформировали также о принципах деятельности Управления охраны, в частности, о материальной ответственности сотрудников за сохранность имущества вверенного объекта, о стоимости услуг для физических и юридических лиц. С большим интересом гости расспрашивали об автобусе пропаганды и агитации, оснащенном техническими средствами охраны для демонстрации населению возможностей службы и используемом оборудовании.

Подчеркивалось, что для повышения качества услуг по охране объектов Управление изучает передовой опыт коллег из зарубежных стран, поддерживает тесные связи с представителями аналогичной службы полиции и производителями средств охранно-пожарной безопасности России.