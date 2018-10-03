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  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Книга президента Туркменистана вышла на корейском языке

CA-NEWS (TM) - Книга президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан-сердце Великого Шёлкового пути» была издана на корейском языке, сообщает пресс-служба главы государства.

Как известно, в труде президента Туркменистана Великий Шёлковый путь рассматривается как уникальное историко-культурное явление. Автор повествует о том, какой глубокий след оставил этот феномен древнего мира.

Выход в свет нового издания является важным событием в истории туркмено-корейских отношений. В последние годы активно развивается гуманитарный диалог, способствующий укреплению дружбы и взаимопонимания двух народов, ширятся связи наших стран и в области науки и образования, культуры и туризма, говорится в сообщении.

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