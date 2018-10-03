Нацгвардия Казахстана и МВД Азербайджана расширяют сотрудничество

CA-NEWS (KZ) - Военная делегация Казахстана во главе с главнокомандующим Национальной гвардией Русланом Жаксылыковым посетила Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба ведомства, делегация посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, возложив венок к его могиле.

Также гости из Казахстана посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сынов Азербайджана, отдавших жизни в борьбе за его независимость и территориальную целостность, возложили венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем Р.Жаксылыков встретился с министром внутренних дел Азербайджана Рамилем Усубовым. Позже с казахстанской делегацией встретился заместитель министра внутренних дел Азербайджана - командующий Внутренними войсками Шахин Мамедов. В ходе встречи он отметил важность взаимодействия Внутренних войск Азербайджана с Национальной гвардией Казахстана. По его словам, подобные позитивные встречи служат еще большему расширению двустороннего сотрудничества.

В свою очередь Р.Жаксылыков отметил важность расширения связей между странами, в том числе в вопросах обеспечения безопасности и правопорядка.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы. В частности, азербайджанская сторона выразила интерес в принятии участия в казахстанских квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета, в прохождении курсовой подготовки на базе Центра боевой и методической подготовки ПСН и Горного учебного центра Национальной гвардии и в изучении опыта по обеспечению жильем военнослужащих по новой системе жилищного кредитования.

В завершении визита казахстанская делегация посетила Высшую военную школу Внутренних войск Азербайджана, воинскую часть в Баку, посмотрела специальные тактические учения, ознакомилась с Центром Гейдара Алиева, памятниками истории и культуры Азербайджана.

По итогам визита была достигнута договоренность о разработке и утверждении плана двухстороннего военного сотрудничества на 2019-2020 годы и о продолжении работы в рамках создаваемой организации «Евразийская ассоциация правоохранительных органов с военным статусом и военных ведомств правоохранительных органов».