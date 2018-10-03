СМИ сообщили о том, что Гульнара Каримова вышла из тюрьмы и вернулась домой

CA-NEWS (UZ) - Редакция радио «Озодлика» получила информацию о том, что Гульнара Каримова выпущена под домашний арест, в августе этого года. Однако тогда ее швейцарский адвокат Грегуар Манжа (Gregoirе Mangeat) не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Чиновник правоохранительных органов Узбекистана на условиях анонимности сообщил изданию, что Гульнара Каримова, которая некоторое время содержалась в женской колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области, в настоящее время находится в своем доме на улице Садика Азимова в Ташкенте.

Это информация также появилась 1 октября в аккаунте в Instagram, который принадлежит дочери Гульнары Каримовой — Иман. «Мама теперь дома.. Поэтому искали наверно что-то важное. Как глупо!», - написала Иман Каримова о неком инциденте в аэропорту, не уточнив, точное местонахождение ее матери Гульнары Каримовой.

29 сентября Иман Каримова вылетела из Ташкента в Лондон.

«Под прикрытием фейк драки в аэропорту которую создали специально чтобы отвлечь мое внимание и уничтожить содержимое моего компьютера и другой техники…..Теперь это предмет независимого расследования!», - добавила Иман. Из-за инцидента в аэропорту, рейс, на котором должна была улететь девушка, задержали на полтора часа. Судя по stories Иман, ей удалось вылететь из Ташкента только на следующий день, 29 сентября.

В свою очередь, в Генеральной прокуратуре Узбекистана опровергли информацию о том, что Гульнара Каримова вышла из тюрьмы. «Каримова продолжает отбывать наказание в соответствии с законом», - сообщили в Генпрокуратуре республики, но не уточнили информацию о том, какое именно наказание, предусмотренное законом, отбывает Каримова.

Представитель ведомства также подтвердил, что Иман Каримова беспрепятственно покинула Узбекистан.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В июле 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах на общую сумму более $1,5 млрд.