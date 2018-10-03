Генсек НАТО: Горбачеву не давали обещаний не расширять альянс

CA-NEWS (CA) - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Би-би-си заявил, что Михаилу Горбачеву не давали обещаний не расширять альянс.

«Это не так. Таких обещаний не было. Не могло быть так, чтобы большие страны пообещали что-то от лица маленьких», - сказал он комментиряю слова президента России Владимира Путина, что Михаилу Горбачеву (экс-президент СССР) в свое время пообещали не расширять НАТО.

По словам Столтенберг, НАТО расширяется путем демократических решений государств, которые хотят присоединиться к альянсу. «Каждая страна вправе выбирать свой путь. Сама мысль о том, что крупные игроки могут принимать решения за независимые европейские государства, нарушает фундаментальный принцип суверенитета и право на самоопределение», - подчеркнул он.

«Мы придерживаемся фундаментального принципа, согласно которому каждая страна в праве выбирать свой путь сама. Считаю это базовым принципом поведения стран. Я предполагаю, что могут быть разные мнения о том, мудро это или нет, правильно или неправильно становиться членом НАТО. У НАТО дружественные отношения со Швецией и Финляндией, которые решили не вступать в альянс. Мы полностью уважаем их выбор. Если Швеция не вступит в альянс, это нормально».

«Но, если страна хочет вступить альянс, то согласно фундаментальному принципу, каждая страна имеет право выбирать свой путь, и к этому нужно относиться с уважением. Мы не хотим жить в мире, где большие страны решают за небольшие, что им можно, а что нельзя. А для меня, кто родился в Норвегии, небольшой стране по соседству с Россией, это совершенно неприемлемо - сама мысль о том, что крупное государство расценивает как провокацию какое-либо стремление своего соседа, небольшой страны, которое ему не нравится», - считает генсек НАТО.

«Это не провокация! Это суверенное право каждой страны выбирать свой путь», - отметил Йенс Столтенберг.

«В 1949 году Сталин был против вступления Норвегии в НАТО, ему это не нравилось. И мы рады, что США и Великобритания сказали, что Норвегия сама должна решить для себя. Я абсолютно уверен, что Россия должна перестать воспринимать расширение НАТО как агрессию в отношении себя. Потому что это не так».

«Даже в самый сложный период холодной войны Норвегия и Россия сотрудничали по экономическим вопросам, вопросам окружающей среды, торговле, делимитации границы, вылову рыбы и так далее. Поэтому, если бы Россия меньше беспокоилась, наши отношения могли бы гораздо лучше. Так что это не против России. Это для того, чтобы особенно небольшие страны чувствовали себя спокойнее, потому что они входят в число демократических стран, которые договорились защищать друг друга от любых угроз».

«Если страна высказывает пожелание вступить в наш блок, единственное, что мы делаем, это анализируем, соответствует ли она всем необходимым требованиям. Начиная с 1999 года это произошло в отношении 13 стран - и это то, что мы продолжим делать и впредь в случае, если европейские страны путем демократического волеизъявления решат присоединиться к нам», - заключил он.