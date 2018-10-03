В Узбекистане два бизнесмена пытались дать взятку сотруднику таможни за провоз 5 тысяч килограмм моторного масла

CA-NEWS (UZ) - На приграничном таможенном посту «Навои» таможенного управления по Ташкентской области были задержаны два правонарушителя при попытке подкупа сотрудника таможни, сообщает Podrobno.uz.

«Гражданин А.С. предложил взятку в размере 2 тысяч долларов сотруднику таможни М.А. за содействие в ввозе моторных масел без таможенного оформления через границу» – отметили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В результате проведенного оперативного мероприятия гражданин А.С. был задержан с поличным во время дачи взятки в размере 600 долларов в служебном кабинете сотруднику таможенных органов за возможность ввоза 4753 килограмм моторных масел.

Затем, в ходе расследования, мужчина сообщил, что деньги, предлагаемые в качестве взятки, и моторные масла на самом деле принадлежат некоему гражданину К.Ш.

На основе информации, полученной в ходе допроса, было организовано оперативное мероприятие, в ходе которого К.Ш. был задержан с поличным во время передачи денег своему подельнику А.С. в размере 800 тысяч сумов. Эти средства предназначались в качестве взятки сотруднику таможенных органов.

В настоящее время по данному делу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Сейчас продолжается предварительное следствие.