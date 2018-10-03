Нобелевскую премию по химии присудили за эволюцию ферментов и исследование пептидов и антител

- Азия и мир, общество
- 16:23, 03 октября 2018
- Просмотров: 698
CA-NEWS (CA) - Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2018 года. 110-я премия будет вручена Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джорджу Смиту и сэру Грегори Винтеру за фаговое отображение пептидов и антител. Об этом говорится в сообщении комитета на странице в Twitter.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2018 г.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB
Они разделят между собой денежный приз, который составляет 9 млн шведских крон (чуть больше $1 млн).
Ученые взяли за основу теорию эволюции и использовали те же принципы – генетические изменения и отбор – для разработки белков, которые решают химические проблемы человечества. Методы нынешних нобелевских лауреатов теперь разрабатывают на международном уровне. Это позволит человечеству сделать химическую промышленность более чистой экологически, выпускать новые материалы и устойчивое биотопливо, облегчать болезней и спасать жизни.
В частности, Фрэнсис Арнольд провел первую направленную эволюцию ферментов – белков, которые катализируют химические реакции. Ферменты, произведенные с помощью такой направленной эволюции, используются для производства всего – от биотоплива до лекарственных препаратов.