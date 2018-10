Нобелевскую премию по химии присудили за эволюцию ферментов и исследование пептидов и антител

CA-NEWS (CA) - Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2018 года. 110-я премия будет вручена Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джорджу Смиту и сэру Грегори Винтеру за фаговое отображение пептидов и антител. Об этом говорится в сообщении комитета на странице в Twitter.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB