РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нобелевскую премию по химии присудили за эволюцию ферментов и исследование пептидов и антител

CA-NEWS (CA) - Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2018 года. 110-я премия будет вручена Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джорджу Смиту и сэру Грегори Винтеру за фаговое отображение пептидов и антител. Об этом говорится в сообщении комитета на странице в Twitter.

Они разделят между собой денежный приз, который составляет 9 млн шведских крон (чуть больше $1 млн).

Ученые взяли за основу теорию эволюции и использовали те же принципы – генетические изменения и отбор – для разработки белков, которые решают химические проблемы человечества. Методы нынешних нобелевских лауреатов теперь разрабатывают на международном уровне. Это позволит человечеству сделать химическую промышленность более чистой экологически, выпускать новые материалы и устойчивое биотопливо, облегчать болезней и спасать жизни.

В частности, Фрэнсис Арнольд провел первую направленную эволюцию ферментов – белков, которые катализируют химические реакции. Ферменты, произведенные с помощью такой направленной эволюции, используются для производства всего – от биотоплива до лекарственных препаратов.

print
  • Вице-президент Интерпола посетил управление охраны ГУВД Ташкента
  • Узбекистан выдвинул свою кандидатуру в члены Совета ООН по правам человека
  • Имидж США ухудшился во время президентского срока Трампа, - опрос
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×