Нобелевскую премию по химии присудили за эволюцию ферментов и исследование пептидов и антител

CA-NEWS (CA) - Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2018 года. 110-я премия будет вручена Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джорджу Смиту и сэру Грегори Винтеру за фаговое отображение пептидов и антител. Об этом говорится в сообщении комитета на странице в Twitter.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2018 г.

Они разделят между собой денежный приз, который составляет 9 млн шведских крон (чуть больше $1 млн).

Ученые взяли за основу теорию эволюции и использовали те же принципы – генетические изменения и отбор – для разработки белков, которые решают химические проблемы человечества. Методы нынешних нобелевских лауреатов теперь разрабатывают на международном уровне. Это позволит человечеству сделать химическую промышленность более чистой экологически, выпускать новые материалы и устойчивое биотопливо, облегчать болезней и спасать жизни.

В частности, Фрэнсис Арнольд провел первую направленную эволюцию ферментов – белков, которые катализируют химические реакции. Ферменты, произведенные с помощью такой направленной эволюции, используются для производства всего – от биотоплива до лекарственных препаратов.