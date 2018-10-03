Узбекистан и ОАЭ создали совместный инвестиционный фонд на $1 млрд

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и ОАЭ создали совместный фонд прямых иностранных инвестиций на 1 млрд долларов. Соглашение было подписано 3 октября в Ташкенте в рамках узбекско-эмиратского бизнес-форума, передает Kun.uz.

Фонд рассчитан для финансирование проектов в различных отраслях экономики Узбекистана.

В своем приветственном слове участникам бизнес-форума заместитель премьер-министра Узбекистана Сухроб Холмуродов отметил, что в ближайшее время стороны планируют подписать соглашения более чем на 3 млрд долларов. «Это не предел, только начало. Я надеюсь, что наши бизнесмены смогут увеличить эту сумму значительно», – подчеркнул он.

«Мы можем быть очень полезны друг другу. Именно продвижение экономического сотрудничества, особенно в части привлечения инвестиций и торговли, является приоритетным для Узбекистана. Несмотря на огромный потенциал экономик двух стран, он не используется в полной мере. Перед нами стоит общая ответственность обеспечить устойчивый и стабильный рост, стимулировать взаимовыгодные связи», – сказал Холмуродов.

Объем товарооборота между Узбекистаном и ОАЭ в 2017 году составил 110,3 млн долларов (экспорт – 42,6 млн, импорт – 67,3 млн). Основные статьи экспорта Узбекистана – хлопковое волокно, шелк, сельхозпродукты и услуги, а импорта из ОАЭ – механическое и электрическое оборудование, кофе, чай, мебель, транспортные средства, продовольственные товары, одежда и спортивное оборудование.

В настоящее время в Узбекистане функционируют 92 предприятий, созданных при участии эмиратских инвестиций, из них 36 – со 100% эмиратским капиталом.