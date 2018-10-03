Минюст Узбекистана предлагает избавить хокимияты от несвойственных и дублирующих функций

CA-NEWS (UZ) - Министерством юстиции разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на оптимизацию и конкретизацию функций, задач и полномочий органов государственной власти на местах», сообщает kun.uz.



В настоящее время наряду с конституцией и законом «О государственной власти на местах» полномочия, функции и задачи, возлагаемые на органы государственной власти на местах, содержатся в более чем 100 законах.

Их анализ показал, что кроме основных функций, задач и полномочий на органы государственной власти на местах зачастую возлагаются функции, несвойственные их основной деятельности или дублирующийся с задачами других государственных органов.

Это приводит к тому, что в большинстве случаев данные функции не выполняются. Более того, силы и ресурсы органов государственной власти на местах распределяются на решение несвойственных для них задач. В ходе изучения выявлено более 25 подобных функций и задач, содержащиеся в 23 законах.

Например, согласно части второй статье 25 закона «О государственной власти на местах», на хокимияты районов и городов возложена не свойственная им функция судебного представительства с исками о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг и внесению обязательных взносов по представлению поставщиков коммунальных услуг или товариществ частных собственников жилья.

В соответствии со статьей 24 закона «О защите прав потребителей» на органы государственной власти на местах возложены полномочия по осуществлению защиты прав потребителей. Данные полномочия дублируются с функциями Госкомконкуренции. К тому же это может привести к конфликту интересов в связи с осуществлением местными органами государственной власти функций по поддержке предпринимательской деятельности. В проекте предлагается исключить несвойственные и дублирующие функции органов государственной власти на местах.

Анализ также показал, что отдельные полномочия органов государственной власти на местах, содержащиеся в 35 законах, не обеспечены механизмами реализации и зачастую выполняются уполномоченными органами в соответствующей сфере. Например, в законе «О физической культуре и спорте» на местные органы государственной власти возложены такие полномочия, как организация работы среди населения по сдаче спортивных нормативов, обеспечение контроля за целевой эксплуатацией физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений на соответствующей территории, в законе «О безопасности дорожного движения» — организация медицинского обеспечения безопасности дорожного движения, а также оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Большинство полномочий и функций в указанных законах не выполняются органами государственной власти на местах, в связи с недостаточностью ресурсов и сил для их реализации, в частности, отсутствуют структурные подразделения и компетентные сотрудники, ответственные за выполнение данных функций, средства местного бюджета ограничены.

В соответствии со статьей 100 Конституции Республики Узбекистан, а также статьей 21 Закона «О государственной власти на местах» в проекте предлагается внести дополнения в законодательство, согласно которым органы государственной власти на местах реализуют указанные полномочия через территориальные подразделения соответствующих органов государственного управления.

Для оптимизации и конкретизации функций, задач и полномочий органов государственной власти на местах, предлагается внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс, Земельный кодекс, Налоговый кодекс, Жилищный кодекс, законы «Об охране природы», «О государственной власти на местах», «О защите прав потребителей», «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», «О ветеринарии», «О лесе» и др.