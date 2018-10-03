The New York Times: Трамп помогал родителям уклоняться от многомиллионных налогов в 90-е

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп в 1990-е участвовал в налоговых махинациях, включавших случаи мошенничества, за счет которых он, его братья и сестры помогали своим родителям уклоняться от налогов в размере нескольких миллионов долларов. Об этом говорится в расследовании The New York Times. Издание ссылается на многочисленные «конфиденциальные налоговые декларации и финансовые отчеты».

В частности, как утверждает газета, Трамп получил от родителей, и преимущественно от своего отца Фреда Трампа, по меньшей мере $413 млн. Деньги, как уверяет NYT, были переданы Трампу за то, что он помогал родителям уклоняться от налогов.

Times, ссылаясь на «обширное количество» конфиденциальных налоговых деклараций и финансовых отчетов, сообщила, что Трамп получил основную часть этих средств за помощь родителям в уклонении от налогов, совместно со своими братьями и сестрами создав фиктивную компанию, чтобы скрыть миллионы долларов, полученные в подарок от родителей.

В частности, как пишет газета, родители президента - Фред и Мэри Трамп - передали своим детям более $1 млрд дохода, из которых при установленной ставке в 55% налог мог бы составить $550 млн. Однако родители Трампа заплатили в общей сложности $52,2 млн, что составляет около 5%, пишет издание со ссылкой на налоговые отчеты.

Газета напоминает, что Дональд Трамп неоднократно рассказывал историю о том, что разбогатеть ему помог одолженный у отца $1 млн. «Мой отец дал мне небольшой кредит в 1975 году, и я построил на него компанию, которая теперь стоит много, много миллиардов долларов», - говорил Трамп на дебатах с Хиллари Клинтон во время избирательной кампании 2016 года.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в беседе с NYT повторила неоднократные заявления Трампа о том, что «отец дал ему первоначальный кредит в размере $1 млн, который был выплачен». Адвокат Трампа Чарльз Хардер опроверг изложенные в публикации утверждения о налоговых нарушениях. «Факты, на которых NYT основывают свои утверждения, являются крайне неточными», - сказал он.

Представитель Белого дома Сара Сандерс назвала эту статью вводящими в заблуждение нападками на Трампа.

По ее словам, все финансовые операции семьи Трампов давно уже были проверены налоговыми инспекциями.

Налоговая инспекция штата Нью-Йорк сообщила Би-би-си, что тщательно проверяет утверждения газеты New York Times.

New York Times пишет, что президенту вряд ли грозит уголовное преследование, так как все это - дела далекого прошлого. Но, как подчеркивает газета, для штрафов за уклонение от налогов срока давности нет.