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  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Индонезии после землетрясения и цунами начал извергаться вулкан

CA-NEWS (CA) - Вулкан Сопутан начал извергаться в среду утром на острове Сулавеси, в районе которого на прошлой неделе произошло мощное землетрясение и цунами, сообщает агентство Associated Press.

Пепельный столб от вулкана поднялся на высоту до 6 км, власти предупредили жителей об опасности, но пока не объявляли эвакуацию. Также самолетам рекомендовано не летать в районе Сопутана.

Вулкан Сопутан располагается на северо-восточной оконечности острова Сулавеси.

В минувшую пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1, вызвавших разрушительное цунами. По последним данным, число погибших превышает 1,2 тыс. человек.

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