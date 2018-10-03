В Индонезии после землетрясения и цунами начал извергаться вулкан
- Азия и мир, происшествия
- 17:10, 03 октября 2018
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CA-NEWS (CA) - Вулкан Сопутан начал извергаться в среду утром на острове Сулавеси, в районе которого на прошлой неделе произошло мощное землетрясение и цунами, сообщает агентство Associated Press.
Пепельный столб от вулкана поднялся на высоту до 6 км, власти предупредили жителей об опасности, но пока не объявляли эвакуацию. Также самолетам рекомендовано не летать в районе Сопутана.
Вулкан Сопутан располагается на северо-восточной оконечности острова Сулавеси.
В минувшую пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1, вызвавших разрушительное цунами. По последним данным, число погибших превышает 1,2 тыс. человек.
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