В Ташкенте открылась международная выставка «Туризм на Шелковом пути»

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 3 октября открылась одна из самых ярких выставок года - 24-я Ташкентская Международная Туристическая Ярмарка «Туризм на Шелковом пути» (ТМТЯ-2018), которая продлится до 5 октября, сообщает Podrobno.uz.

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В столичном «Узэкспоцентре» расположились Международный и Национальный павильоны, где в рамках экспозиции разместились – проект «Городок ремесленников», стенды театров и музеев регионов страны, Фестиваль национальных блюд, «Восточный базар», «Аллея художников», дефиле от ведущих и начинающих дизайнеров Узбекистана и многое другое.

«Сегодня Ташкентская ярмарка является крупнейшей в Центральной Азии площадкой для консолидации усилий участников туристской отрасли со всего мира. Туризм для Республики Узбекистан определен локомотивной отраслью и мы относимся с особым вниманием к таким стратегически значимым мероприятиям для туристского рынка региона как сегодняшнее. Именно такие конструктивные встречи профессионалов способствуют ускоренному развитию туристской отрасли наших стран», - заявил на открытии ярмарки заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Напомним, что ТМТЯ проводится с 1995 года при официальной поддержке Всемирной Туристкой Организации ООН (ЮНВТО). Ежегодно на выставке собираются профессионалы туристического бизнеса со всех уголков мира.

В этом году участники и гости мероприятия могут пообщаться с представителями различных компаний связанных с туризмом из таких стран, как Королевство Таиланд, Египет, Сингапур, Малайзия, Азербайджан, Индия, Корея, Турция и Россия.

Отметим, что впервые на данной выставке принимает участие Китай.