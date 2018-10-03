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  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе на базаре «Корвон» произошёл очередной пожар

CA-NEWS (TJ) - На самом крупном вещевом рынке столицы Таджикистана «Корвон» ближе к полудню сегодня снова произошел пожар, сообщает ТаджикТА в среду, 3 октября.

Возгорание произошло в момент проведения сварочных работ в частной бане, принадлежащей одному из бизнесменов, которая находится на территории рынка.

В результате пожара, который охватил несколько квадратных метров, никто из людей не пострадал. Огонь был потушен силами противопожарных расчетов самого рынка.

В МВД утверждают, что произошедший пожар не повлиял на график работы рынка: все торговые точки на «Корвоне» работают в обычном режиме.

Напомним, рынок пережил 8 крупных пожаров: причины различны - от замыкания в электропроводке до поджогов.

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