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  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан рассматривает предложения России о создании космического спутника связи
Предыстория: Казахстан и Россия намерены создавать совместные космические спутники связи

CA-NEWS (KZ) - Казахстан рассматривает предложения от космических предприятий России и других стран о создании космического спутника связи. Об этом сообщили в Аэрокосмическом комитете Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

«В рамках двустороннего сотрудничества в Казахстане создана и работает полноценная космическая система связи KazSat, которая включает два космических аппарата (КА) связи KazSat-2 и KazSat-3 и два наземных комплекса по их управлению (основной и резервный). Следующим этапом планируется в 2023 году осуществить плановую замену КА KazSat-2 новым КА KazSat-2R», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в комитете, с запуском нового космического аппарата планируется решение двух задач: обеспечение непрерывной работы сетей спутниковой связи и телерадиовещания, использующих ресурсы KazSat-2, а также трансферт технологий по производству компонентов космического аппарата и его испытание на сборочно-испытательном комплексе в Астане.

«В настоящее время Казахстан рассматривает технические и коммерческие предложения ведущих космических предприятий Европы, Азии, США и России по указанному проекту, окончательные решения по которому будут приняты по итогам рассмотрения предложений», – пояснили в Аэрокосмическом комитете.

15 сентября на встрече в Москве первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обсудили перспективы сотрудничества по совместному созданию космических спутников связи.

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