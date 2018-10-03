Таджикистан призвал ООН координировать борьбу с экстремизмом

CA-NEWS (TJ) - ООН выполняет благородную миссию по координации усилий всех стран-членов в достижении Целей устойчивого развития и противостоянии современным вызовам. Об этом заявил постоянный представитель Таджикистана в ООН Махмадамин Махмадаминов, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщается на сайте организации.

Махмадамин Махмадаминов отметил, что во многих регионах мира царит нестабильность, а всему миру приходится справляться с такими проблемами, как изменение климата, терроризм и экстремизм, масштабные конфликты, неравенство, бедность, вопросы продовольственной стабильности и водоснабжения, безработица и многие другие. Он отметил, что эти вызовы подрывают усилия международного сообщества в достижении Целей устойчивого развития к 2030 году.

Постоянный представитель Таджикистана в ООН привлек внимание к проблеме экстремизма и отметил, что именно ООН должна стать координатором борьбы с этим злом. Необходимо лишить террористов военной инфраструктуры, политической, военной и финансовой поддержки, предотвратить использование цифровых технологий в целях радикализации и вербовки террористов, а также пропаганды экстремизма и насилия, подчеркнул он.

Махмадамин Махмадаминов заявил, что мир является основой устойчивого развития, и Таджикистан поддерживает международные и региональные меры по восстановлению и укреплению мира на Ближнем Востоке, а также по поиску всеобъемлющего решения конфликта в Афганистане. Он подчеркнул, что социально-экономическое развитие является обязательной основой благополучия Афганистана. Дипломат отметил, что Таджикистан готов принять участие в восстановлении социальной и экономической инфраструктуры Афганистана, в том числе путем соединения транспортных артерий двух стран и создания «энергетического моста» CASA-1000, который позволит наладить поставки электроэнергии в Афганистан.

В том, что касается достижения Целей устойчивого развития к 2030 году Махмадамин Махмадаминов подчеркнул необходимость оживления международной торговли и инвестиций – двигателей экономического роста и развития. Он также отметил большое значение регионального сотрудничества.

Он отметил, что Таджикистан и далее будут продвигать водный вопрос в глобальной повестке дня.