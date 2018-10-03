Министры обороны Индии и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества

CA-NEWS (KZ) - В Астане 3 сентября состоялась встреча министров обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева и Индии Нирмалой Ситараман.

Как сообщает пресс-служба ведомства РК, они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и миротворческой деятельности.

Кроме того, в Национальном университете обороны имени первого президента республики Н.Ситараман продемонстрировали аудиторию военного искусства Вооруженных сил Индии, оснащенную современным мультимедийным комплексом и программным обеспечением. Созданные условия позволят по-новому подойти к организации учебного процесса, сделать его более интенсивным и творческим как для слушателей, так и для профессорско-преподавательского состава.

По итогам визита индийская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества с Казахстаном в сфере обороны.