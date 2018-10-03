РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Министры обороны Индии и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества

CA-NEWS (KZ) - В Астане 3 сентября состоялась встреча министров обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева и Индии Нирмалой Ситараман.

Как сообщает пресс-служба ведомства РК, они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и миротворческой деятельности.

Кроме того, в Национальном университете обороны имени первого президента республики Н.Ситараман продемонстрировали аудиторию военного искусства Вооруженных сил Индии, оснащенную современным мультимедийным комплексом и программным обеспечением. Созданные условия позволят по-новому подойти к организации учебного процесса, сделать его более интенсивным и творческим как для слушателей, так и для профессорско-преподавательского состава.

По итогам визита индийская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества с Казахстаном в сфере обороны.

print
  • В монгольском аймаке Увурхангай прошел форум для людей с ОВЗ
  • В Туркменистане продолжаются перебои с продажей муки и хлеба
  • У воспитателя детсада в Акмолинской области выявили туберкулез
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×