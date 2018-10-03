Ученые заявили об обнаружении самой удаленной карликовой планеты

CA-NEWS (CA) - Астрономы из Института Карнеги в США открыли еще одну карликовую планету на окраинах Солнечной системы, сообщает National Geographic.

Ее обнаружение повышает шансы на то, что этот газовый гигант существует.

Космический объект, обозначенный как 2015 TG387, был обнаружен на расстоянии около 80 астрономических единиц от Солнца (астрономическая единица — среднее расстояние от Земли до Солнца, около 150 млн км). Плутон находится на расстоянии около 34 астрономических единицы.

«Эти отдаленные объекты — словно дорожка хлебных крошек, ведущая нас к Планете Х. Чем больше их мы найдем, тем лучше сможем изучить внешние границы Солнечной системы и найти эту планету, которая формирует их орбиты», - отмечают исследователи.

Он находится на расстоянии 80 астрономических единиц от Солнца и имеет радиус около 300 километров. Длина большой полуоси орбиты составляет примерно 1200 астрономических единиц - следовательно, среднее расстояние удаления карликовой планеты от Солнца превышает удаление всех других известных объектов.

На возможность существования удаленной от солнца «планеты Х» исследователь Института Карнеги Скотт Шепард указывал еще в 2015 году. Ее вероятным существованием он объяснял особенности орбиты карликовой планеты Седна и некоторых других объектов.