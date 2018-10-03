У воспитателя детсада в Акмолинской области выявили туберкулез

CA-NEWS (KZ) - У воспитателя детского сада в Шортандинском районе Акмолинской области выявили туберкулез.

Как сообщили в управлении внутренней политики региона, сотрудница детсада работала с февраля методистом и по совместительству воспитателем младшей группы. 19 сентября у нее появились жалобы на боли в горле, осиплость голоса, и с этого дня она находилась на больничном. При выходе на работу 24 сентября у нее был кашель, боли за грудиной. Учитывая ее состояние, администрация детского сада и медработник приняли решение не допускать ее к работе.

Отмечается, что воспитатель была отстранена от работы и направлена на обследование в центральную районную больницу, врачи сделали ей рентгенографию и выявили инфильтративный туберкулез (открытой формы) обоих легких.

«Больная в последний раз проходила флюорографическое обследование 15 июня, тогда она была здорова. Районное управление охраны общественного здоровья оперативно провело расследование, определили круг контактных, все взрослые прошли повторное флюорографическое обследование. Заболевших среди них не выявлено», - сообщили в ведомстве.

Дома у заболевшей и в детском саду проведена дезинфекция. С применением экспресс-методов туберкулинодиагностики и диаскинтеста врачи обследовали детей, результаты будут известны через 2 дня.