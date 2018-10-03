В Москве мигрант из Таджикистана задержан за кражу 170 мешков нижнего белья

CA-NEWS (TJ) - Полиция задержала подозреваемого в краже партии нижнего белья из торгового комплекса на юге Москвы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, 27 сентября текущего года в полицию обратился уроженец Китая, представляющий интересы коммерческой фирмы, и сообщил, что из помещения торгового комплекса, расположенного на 19 км МКАД, неизвестный похитил около 170 мешков с нижним бельем. Материальный ущерб превысил 2,5 млн руб. ($3,8 тыс.)

«Вечером 2 октября сотрудники полиции в Ленинском районе Подмосковья задержали 29-летнего безработного уроженца Таджикистана, которого изобличили в содеянном. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере», - сообщил источник.

Удалось ли оперативникам разыскать похищенное белье, он не уточнил.