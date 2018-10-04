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  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия создаст фонд по обеспечению реализации договора, заключенного с американской корпорацией «Вызовы тысячелетия»

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии приняло решение создать Фонд вызовов тысячелетия Монголии, который будет отвечать за обеспечение реализации второго компакт-договора, заключенного между правительством Монголии и американской корпорацией «Вызовы тысячелетия», сообщает Montsame.

В результате трехлетней активной работы по разработке второго компакт-договора Монголия получит от США безвозмездную помощь в размере 350 млн долларов для улучшению водоснабжения Улан-Батора.

Так же кабинет министров утвердил границы участков месторождений, имеющих стратегическое значение. В частности, установлены границы угольного месторождения Нарийн сухайт, месторождения каменного угля Таван толгой, месторождений бурого угля Шивээ-овоо и Багануур, медно-молибденовых месторождений Цагаан суварга и Эрдэнэт, фосфоритного месторождения Бурэнхаан.

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