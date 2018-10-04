Бурятия и Монголия готовят новые совместные культурные проекты

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Удэ состоялась встреча главы Бурятии и культурного посланника из Монголии в РФ Дамдинсурэна Хурэлбаатара. Обсуждались вопросы развития сотрудничества в сфере культуры между Монголией и Республикой Бурятия, сообщает БМК.

Республику Бурятия и Монголию связывают давние экономические и культурные связи, сотрудничество будет продолжено и в следующем году, отмечалось на встрече.

Так, в этом году в Улан-Удэ прошла серия совместных культурных проектов. На днях завершился международный фестиваль «Типомания», посвященный шрифту, типографике, каллиграфии, моушн-дизайну и интерактивному дизайну. В мероприятии приняли участие около 20 дизайнеров из Монголии. Дизайнер из Монголии с мировым именем Орсоо Долгорма представила выставку «Шерстяная опера» и мастер-класс по обработке шкур овец.

Этим летом делегация художников из Монголии приняла участие в международном пленэре, посвященном 85 - летию Союза художников Республики Бурятия.

С 17 сентября по 2 октября в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова прошла выставка керамики из фарфоровой столицы Китая с авторской росписью художников из России, Монголии и Китая.

В настоящее время ведется подготовка гастролей Бурятского государственного театра песни и танца «Байкал» в Монголию.

Алексей Цыденов и Дамдинсурэн Хурэлбаатар договорились о продолжении развития дальнейших культурных связей между Бурятией и Монголией.

Одним из перспективных культурных проектов в 2019 году может стать фестиваль классической музыки с участием двух театров оперы Монголии и Бурятии в Улан-Удэ, считает Дамдинсурэн Хурэлбаатар.

«У вас есть замечательная площадка на Театральной площади. Там хорошая акустика. Это будет концерт мирового уровня», - отметил культурный посланник.

В числе других запланированных мероприятий проведение выставки к 80-летнему юбилею битвы на Халхин-Голе, участие молодых художников в проекте "Норд арт", совместные пленэры и другие. Бурятия также получила приглашение принять участие на фестивале "UB Art" в Монголии.

По итогам встречи Алексей Цыденов дал поручение Минкультуры РБ подготовить план совместных мероприятий на 2019 год.

«Подготовьте план на следующий год из тех мероприятий, которые мы будем точно реализовывать. Надо провести их на должном уровне, - обратился он к министру культуры РБ Соелме Дагаевой.