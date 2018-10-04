Монголия направила в Афганистан 113 военнослужащих для выполнения миссии по поддержанию мира

CA-NEWS (MNG) - 4 октября 113 монгольских военнослужащих отправились в Афганистан для выполнения своей миссии по поддержанию мира в этой стране. Об этом Xinhua 1 октября сообщил сотрудник по связям с общественностью Генерального штаба Вооруженных сил Монголии, капитан Энхжаргалын Батжаргал.

По его словам, монгольские военнослужащие будут размещены в лагере вблизи афганской столицы. «Там они будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии», — добавил он.

С 2003 года в миссиях под руководством НАТО в Афганистане приняли участие более 4500 военнослужащих Монголии.