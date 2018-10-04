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  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В МИД Туркменистана прошла встреча с генеральным Секретарем ABU

CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана состоялась встреча с генеральным секретарем Азиатско-Тихоокеанского вещательного Союза (ABU) Др. Джавадом Моттаги, сообщает 2 октября пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи туркменская сторона заявила о своей готовности в дальнейшем развитии сотрудничества с ABU, особенно в придании своего вклада в развитие работы средств массовой информации.

Кроме того, во время встречи, стороны согласились о том, что проведение в туркменской столице представительного форума ABU повлияет на развитие международного сотрудничества и обмен полезного опыта в телерадиовещательной сфере, налаживание отношений, распространение приоритетных информационных и коммуникационных технологий.

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