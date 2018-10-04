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  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане начали выпускать морфин в таблетках

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане для паллиативной помощи будет расширен перечень лекарственных средств. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, приказом внесены изменения и дополнения в правила использования в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РК.

В частности, правила дополнены нормами выписывания рецептов и отпуска из аптек таблетированных наркотических анальгетиков, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения о необходимости обеспечения тяжелобольных пациентов неинъекционными анальгезирующими лекарственными средствами. То есть для обеспечения тяжелобольных пациентов бесплатными неинъекционными анальгезирующими медпрепаратами начато производство наркотического анальгетика «Морфин» в виде таблеток, а ТОО «СК-Фармация» закуплены услуги по лекарственному обеспечению пациентов опиодными анальгетиками.

Обеспечение больных таблетированными наркотическими препаратами станет возможным с октября 2018 года.

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