В Петербурге задержан разыскиваемый Интерполом мошенник из Узбекистана
- Узбекистан, общество
- 14:27, 04 октября 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Санкт-Петербурге задержали преступника, находящегося в международном розыске, сообщает издание Inforeactor.
Стало известно, что правоохранители задержали 40-летнего гражданина Узбекистана, которого разыскивал Интерпол. Мужчина разыскивался за совершенные мошенничества.
В настоящее время он находится в отделении полиции в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
Отмечается, что сотрудники полиции проинформировали об аресте инициаторов розыска. Вероятно, в дальнейшем преступника отправят в Узбекистан, отмечается в статье.
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