В Петербурге задержан разыскиваемый Интерполом мошенник из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Санкт-Петербурге задержали преступника, находящегося в международном розыске, сообщает издание Inforeactor.

Стало известно, что правоохранители задержали 40-летнего гражданина Узбекистана, которого разыскивал Интерпол. Мужчина разыскивался за совершенные мошенничества.

В настоящее время он находится в отделении полиции в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Отмечается, что сотрудники полиции проинформировали об аресте инициаторов розыска. Вероятно, в дальнейшем преступника отправят в Узбекистан, отмечается в статье.