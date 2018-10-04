Нацбанк Таджикистана лишил аудиторскую компанию лицензии
- Таджикистан, общество
- 14:45, 04 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Национальный банк Таджикистана 3 октября исключил компанию «Таджик Аудит Консалтинг» из списка аудиторских организаций.
Как сообщает пресс-служба финрегулятора, компания, занимавшаяся аудитом микрофинансовых организаций, лишилась лицензии за предоставление недостоверного аудиторского заключения, а также несоблюдение ряда нормативно-правовых актов Нацбанка и международных стандартов финансовой отчетности при проведении аудита.
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