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  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нацбанк Таджикистана лишил аудиторскую компанию лицензии

CA-NEWS (TJ) - Национальный банк Таджикистана 3 октября исключил компанию «Таджик Аудит Консалтинг» из списка аудиторских организаций.

Как сообщает пресс-служба финрегулятора, компания, занимавшаяся аудитом микрофинансовых организаций, лишилась лицензии за предоставление недостоверного аудиторского заключения, а также несоблюдение ряда нормативно-правовых актов Нацбанка и международных стандартов финансовой отчетности при проведении аудита.

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