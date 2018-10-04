Нацбанк Таджикистана лишил аудиторскую компанию лицензии

CA-NEWS (TJ) - Национальный банк Таджикистана 3 октября исключил компанию «Таджик Аудит Консалтинг» из списка аудиторских организаций.

Как сообщает пресс-служба финрегулятора, компания, занимавшаяся аудитом микрофинансовых организаций, лишилась лицензии за предоставление недостоверного аудиторского заключения, а также несоблюдение ряда нормативно-правовых актов Нацбанка и международных стандартов финансовой отчетности при проведении аудита.