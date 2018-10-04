В Монголии ученые разработали удобрениe с использованием микроорганизмов

CA-NEWS (MNG) - 4 октября в столице прошла научная конференция «Исследования разнообразия микроорганизмов, их защита и рациональное использование», сообщает Montsame.

На конференции ученые подчеркнули важность использования микроорганизмов в растениеводстве, животноводстве и медицине. От них зависит обогащение почвы азотом, борьба с вредителями сельскохозяйственных культур при помощи микробных препаратов, правильное приготовление и хранение кормов, создание кормового белка, антибиотиков и веществ микробного происхождения для кормления животных. Конференцию организовала Лаборатория микробиологии Института экспериментальной биологии Академии наук, в которой приняли участие более 80 ученых и исследователей из Австралии, Китая, Великобритании, Индонезии, Малайзии и Японии.

Заведующий лабораторией микробиологии Института экспериментальной биологии АН доктор Ж.Энх-Амгалан представила результаты исследования микроорганизмов и подчеркнула, что «В настоящее время в Монголии создается Генетический фонд, включающий в себя более 8000 генетических материалов. В рамках этой работы выявлено и идентифицировано 380 типов микроорганизмов. Наши ученые разработали более 20 новых продуктов с использованием микроорганизмов, а также 40 стандартов и технологий. Например, разработано новое удобрение, позволяющее удалить из почвы тяжелых металлов путем использования микроорганизмов, создавая здоровую среду для растительности. Также микроорганизмы используется для устранения вредных бактерий человека, устойчивых к антибиотикам. Например, одна крупная японская компания успешно использует их и производит свой новый напиток».