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  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане найден узбекистанец, разыскиваемый родственниками больше восьми лет

CA-NEWS (UZ) - В Казахстане найден гражданин Узбекистана, разыскиваемый родственниками с 2009 года, сообщает Podrobno.uz.

"В результате предпринятых мер в Жамбылской области Казахстана был обнаружен гражданин Узбекистана Н.Х. Саипов (03.09.1990 год рождения), которого родные разыскивали с 2009 года", – отметили в пресс-службе МИД.

В соответствии с запросом узбекского диппредставительства Министерство внутренних дел Казахстана организовало оперативно-розыскные мероприятия, позволившие установить местонахождение Н. Саипова.

Ему была оказана необходимая морально-психологическая помощь и вручен Сертификат для возвращения на родину. В настоящее время он вместе с родственниками возвращается в Узбекистан.

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