В Казахстане найден узбекистанец, разыскиваемый родственниками больше восьми лет
- Узбекистан, общество
- 15:05, 04 октября 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Казахстане найден гражданин Узбекистана, разыскиваемый родственниками с 2009 года, сообщает Podrobno.uz.
"В результате предпринятых мер в Жамбылской области Казахстана был обнаружен гражданин Узбекистана Н.Х. Саипов (03.09.1990 год рождения), которого родные разыскивали с 2009 года", – отметили в пресс-службе МИД.
В соответствии с запросом узбекского диппредставительства Министерство внутренних дел Казахстана организовало оперативно-розыскные мероприятия, позволившие установить местонахождение Н. Саипова.
Ему была оказана необходимая морально-психологическая помощь и вручен Сертификат для возвращения на родину. В настоящее время он вместе с родственниками возвращается в Узбекистан.
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