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  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Авазе проходит школьный культурно-спортивный фестиваль прикаспийских стран

CA-NEWS (TM) - В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась торжественная церемония открытия Школьного культурно-спортивного фестиваля прикаспийских государств, сообщает туркменское госинформагентство.

Это мероприятие включает соревнования по 6 видам спорта – борьбу на поясах, мини-футбол, волейбол, баскетбол 3х3, настольный теннис и шахматы. Фестиваль будет проходить в течение этой недели на побережье Каспия. В нём примут участие команды из Туркменистана, Казахстана, Азербайджана, различных регионов России – Дагестана, Калмыкии, Астраханской области и др. Более двухсот участников разместились в комфортабельном детском культурно-оздоровительном центре «Daýanç».

В ходе спортивных состязаний школьники будут бороться не только за индивидуальные награды, но и призы в командном первенстве. Также для гостей подготовлена интересная культурная программа по ознакомлению с историей Туркменистана и его достопримечательностями.

Здесь, на территории площадью 28,5 гектара расположены объекты для игровых, водных и зимних видов спорта, занятий боевыми искусствами, в оснащении которых принимали участие лучшие мировые производители профессионального спортивного оборудования.

По завершении спортивной программы победители будут награждены ценными призами, а остальные участники – памятными сувенирами и сертификатами.

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