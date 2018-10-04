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  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В одной из школ Ташкента восстановили в должности уволенного директора

CA-NEWS (UZ) - Директор ташкентской школы №31 Нурия Семмари, которая была уволена в мае этого года, восстановлена в должности, сообщает nuz.uz.

В конце августа текущего года на портал для приема жалоб учителей «Устоз овози» (Голос учителя) Министерства народного образования Узбекистана обратились выпускники этой школы Гусейн Наджафов, который сейчас проживает в России, и Оксана Ким, находящаяся в Южной Корее. В своем обращении они рассказали о несправедливом отстранении от должности директора школы №31 опытного и высококвалифицированного специалиста Нурии Семмари и попросили Министерство народного образования изучить конкретный случай.

Контрольно-правовая служба МНО изучила дело Нурии Семмари и установила, что она действительно несправедливо была уволена с должности директора школы № 31, сообщили в пресс-службе ведомства. Учитывая эффективную и плодотворную работу, а также высокие результаты Нурии Семмари на должности руководителя школы, было принято решение восстановить ее в должности. Гусейн Наджафов, в свою очередь, выразил свою благодарность министерству за рассмотрение обращения и принятие мер.

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