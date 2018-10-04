Путин счел возможным обойтись без масштабных боевых действий в Сирии

CA-NEWS (CA) - Есть все основания полагать, что в Сирии удастся обойтись без крупномасштабных боевых действий. Об этом на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заявил президент Владимир Путин, передает РБК.

По словам Путина, турецкая сторона серьезно относится к обязательствам по действию зоны деэскалации в Идлибе. Анкара способствует выводу боевиков и тяжелых вооружений.

«Мы работаем солидарно с турецкими партнерами, видим, что и они относятся серьезно, выполняют свою часть обязательств. Способствуют тому, чтобы были выведены боевики и тяжелые вооружения; продолжим совместные мероприятия, в том числе и патрулирование совместное, все это было бы невозможно без сирийских властей и Ирана», - заявил Путин. «Боевые действия ради боевых действий не нужны», - добавил президент РФ.

Курц, в свою очередь, заметил, что Австрия надеется на вывод иностранных и прежде всего иранских войск из Сирии, чтобы война закончилась.

Ситуация в Идлибе была главное темой третьего саммита президентов России, Ирана и Турции, который состоялся 7 сентября. Москва и Тегеран выступали за проведение военной операции по уничтожению боевиков в Идлибе, однако президент Турции Реджеп Эрдоган призвал не превращать провинцию в «кровавое озеро» и не отдавать ее силам Башара Асада. Сирийское руководство заявляло о готовности очистить Идлиб военным путем, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ликвидировать террористический «гнойник» в этой провинции.

Кроме Эрдогана против операции сирийской армии в Идлибе выступили также США и Германия. 17 сентября после переговоров Эрдогана с Владимиром Путиным в Сочи было объявлено о решении создать в Идлибе демилитаризованную зону. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военной операции в Идлибе не будет.

В Тегеране заявили, что создание демилитаризованной зоны предотвратило войну в Идлибе дипломатическими методами.

Президент США Дональд Трамп во время заседания Совета Безопасности ООН 26 сентября поблагодарил Россию, Сирию и Иран за то, что они «прислушались к его просьбе» и ограничили бомбардировки Идлиба.