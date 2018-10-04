Генпрокуратура Узбекистана отрицает сообщения о выезде Гульнары Каримовой в Дубай

CA-NEWS (UZ) - 3 октября генеральная прокуратура Узбекистана официально опровергла информацию о том, что Гульнара Каримова прибыла в Дубай и еще раз повторила свое прежнее заявление о том, что «Каримова продолжает отбывать наказание в соответствии с законом», сообщает Радио Озодлик.

2 октября дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова прибыла в Дубай. Об этом сообщило радио Озодлик со ссылкой на независимые друг от друга источники и узбекских чиновников, имеющим непосредственное отношение к данному процессу.



Информацию об освобождении Каримовой из тюрьмы и ее прибытии в ОАЭ изданию подтвердили сотрудники аэропорта и гостиницы, которые 2 октября непосредственно встречали ее в Дубае.



Как говорится в документе, который был отправлен в редакцию человеком, который принимал непосредственное участие в организации поездки Гульнары Каримовой в Дубай, старшая дочь Ислама Каримова, зарегистрированная в отеле в качестве VIP-гостьи, прилетела в Дубай на частном самолете 2 октября, в 14 часов по местному времени. После этого Каримова была размещена в одном из отелей.



В справке для внутреннего использования, которую раздали сотрудникам отеля, ответственным за встречу и обслуживание Каримовой в качестве VIP-гостьи, в частности, ответственным за ее безопасность, сказано, что Каримова является старшей дочерью скончавшегося в 2016 году президента Узбекистана, а также основательницей и руководителем неправительственных организаций.