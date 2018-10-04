РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольские делегаты приняли участие в заседании ВОИС

CA-NEWS (MNG) - В штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), расположенной в швейцарской Женеве, с 24 сентября по 2 октября состоялась 58-ая серия заседаний Ассамблей государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности, сообщает Montsame.

В состав монгольской делегации вошли постоянный представитель Монголии при отделении ООН в Женеве, посол Л.Пурэвсурэн, глава управления интеллектуальной собственности Э.Эрдэнэсурэн и начальница отдела промышленной собственности управления интеллектуальной собственности С.Уранчимэг.

На пленарном заседании, прошедшем 25 сентября, Э.Эрдэнэсурэн выступил с речью, где отметилась важность политики, придерживающей ВОИС для усовершенствования патентного сотрудничества и Мадридской и Гаагской систем, также он акцентировал внимание на завершении реализации в Монголии проекта автоматизированной системы управления промышленной собственностью при поддержке ВОИС. Он выразил уверенность в успешной реализации проекта «Проведение анализа ресурсов менеджмента управления интеллектуальной собственности Монголии и менеджмента» и ряда других программ и проектов.

В ходе мероприятия глава управления интеллектуальной собственности Э.Эрдэнэсурэн провел встречу с генеральным директором ВОИС Фрэнсисом Гарри и представил ему нынешние состояния и перспективы развития Управления интеллектуальной собственности Монголии. Стороны объединились во мнения об организации совместных мероприятий, приуроченных к 40-летию присоединения Монголии к ВОИС.

Наряду с этим, монгольские делегаты встретились с некоторыми представителями ВОИС: замгендиректора ВОИС Ёо Такаги, Ван Бинин и Минелик Гетахун, директором департамента Азии и Тихоокеанского региона Эндрю Онг и директором отдела развития авторского права Всемирной организации интеллектуальной собственности Гао Хан. На встречах были обсуждены вопросы перспектив сотрудничества.

print
  • Военные России и Монголии приступили к практическим действиям на учениях «Селенга»
  • ПАО «Роснефть» пожертвует 8 млн евро на реконструкцию монгольского сомона Халхгол
  • В Подмосковье отпустили 27 задержанных на «сходке» криминальных авторитетов
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×