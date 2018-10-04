Монгольские делегаты приняли участие в заседании ВОИС

CA-NEWS (MNG) - В штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), расположенной в швейцарской Женеве, с 24 сентября по 2 октября состоялась 58-ая серия заседаний Ассамблей государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности, сообщает Montsame.



В состав монгольской делегации вошли постоянный представитель Монголии при отделении ООН в Женеве, посол Л.Пурэвсурэн, глава управления интеллектуальной собственности Э.Эрдэнэсурэн и начальница отдела промышленной собственности управления интеллектуальной собственности С.Уранчимэг.

На пленарном заседании, прошедшем 25 сентября, Э.Эрдэнэсурэн выступил с речью, где отметилась важность политики, придерживающей ВОИС для усовершенствования патентного сотрудничества и Мадридской и Гаагской систем, также он акцентировал внимание на завершении реализации в Монголии проекта автоматизированной системы управления промышленной собственностью при поддержке ВОИС. Он выразил уверенность в успешной реализации проекта «Проведение анализа ресурсов менеджмента управления интеллектуальной собственности Монголии и менеджмента» и ряда других программ и проектов.

В ходе мероприятия глава управления интеллектуальной собственности Э.Эрдэнэсурэн провел встречу с генеральным директором ВОИС Фрэнсисом Гарри и представил ему нынешние состояния и перспективы развития Управления интеллектуальной собственности Монголии. Стороны объединились во мнения об организации совместных мероприятий, приуроченных к 40-летию присоединения Монголии к ВОИС.

Наряду с этим, монгольские делегаты встретились с некоторыми представителями ВОИС: замгендиректора ВОИС Ёо Такаги, Ван Бинин и Минелик Гетахун, директором департамента Азии и Тихоокеанского региона Эндрю Онг и директором отдела развития авторского права Всемирной организации интеллектуальной собственности Гао Хан. На встречах были обсуждены вопросы перспектив сотрудничества.