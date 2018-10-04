Основатель Amazon сместил Билла Гейтса с первого места в рейтинге богатейших американцев впервые за 24 года

CA-NEWS (CA) - Журнал Forbes представил рейтинг самых богатых американцев. В него вошли 400 человек. В этом году список впервые возглавил основатель Amazon Джефф Безос, его состояние Forbes оценил в $160 млрд. Безос ранее стал первым человеком, чье состояние, по данным издания, достигло $100 млрд.

Как отмечает Forbes, впервые с 1994 года на первом месте рейтинга оказался не сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Он опустился на второе место, его состояние, по оценке Forbes, чуть ли не вдвое ниже, чем у Безоса: $97 млрд.

Amazon, занимающаяся электронной торговлей, также демонстрирует успешные результаты: компания стала второй в мире после Apple с капитализацией более $1 трлн. За первые шесть месяцев 2018 года Amazon отчиталась о выручке в размере $100 млрд (рост на 41% по сравнению с предыдущим годом)

На третьем месте – бизнесмен Уоррен Баффетт, его состояние оценено в $88,3 млрд, а на четвертом – основатель Facebook Марк Цукерберг с $61 млрд. На пятой строчке рейтинга сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($58,4 млрд), на шестой – сооснователь Google Ларри Пейдж ($53,8 млрд).

Самый молодой участник списка – 28-летний сооснователь Snapchat Эван Шпигель. Forbes поместил его на 354-ю строчку, оценив его состояние в $2,3 млрд.