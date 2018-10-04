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  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Задержан водитель, сбивший двух девушек в Алматы и скрывшийся с места ДТП
Предыстория: Полиция Алматы разыскивает водителя, сбившего двух девушек

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля BMW, сбившего двух девушек в Алматы и скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия.

По данным Департамента внутренних дел города, 25-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ему вменяются 2 статьи Уголовного кодекса Казахстана - нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП.

Ранее, в ДВД сообщали, что 26 сентября около 08:40 водитель неустановленной автомашины по ул.Райымбека допустил наезд на двух девушек-пешеходов и с места ДТП скрылся, не оказав помощи потерпевшим. Позже был установлен владелец машины, он был объявлен в розыск.

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