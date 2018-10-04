Рахмон стал почетным доктором японского университета

CA-NEWS (KZ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своего официального визита в Японию прибыл из Киото в Токио, где посетил университет Цукуба.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в данном вузе он провел беседу с ректором университета Кёсуку Нагата, а также с его преподавателями и студентами.

Университет Цукуба входит в десятку лучших вузов Японии, а в мировом масштабе занимает 15 место среди университетов. В настоящее время в вузе обучаются около 17 тыс. студентов, в том числе 2,5 тыс. иностранцев. Японский университет имеет свои представительства в 12 странах мира и контактирует с научными и учебными учреждениями Таджикистана.

В частности, университет Цукуба сотрудничает с Академией наук, Российско-Таджикским славянским университетом, Таджикским институтом языков, Таджикским институтом физкультуры, Национальным олимпийским комитетом страны, федерациями дзюдо, сумо и каратэ-до.

Решением ученого совета университета Э.Рахмон удостоен звания «Почетный доктор университета Цукуба». Президент выразил благодарность ученому совету университета за присвоение ему данного звания.