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  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане создана ассоциация инженеров-консультантов

CA-NEWS (UZ) - Узбекистане создана Ассоциация инженеров-консультантов, сообщает Podrobno.uz. Учредителями ассоциации стали Республиканский проектный институт "УзИнжиниринг" при Кабинете Министров, Научно-образовательный центр корпоративного управления и компания Islohotkonsaltservis.

Ассоциация является добровольным объединением физических и юридических лиц и осуществляет координацию сотрудничества и повышения квалификации ее членов при выполнении проектных, инжиниринговых работ, оказании консультационных услуг в Узбекистане.

"Ассоциация призвана содействовать развитию способности проектных, инжиниринговых и консалтинговых организаций республики самостоятельно выполнять весь спектр работ и услуг в данной области, включая подготовку проекта, авторский и технический надзор за строительством, работы по управлению проектом, а также научное сопровождение в полном объеме", – отметили в Национальном агентстве проектного управления (НАПУ).

Главная цель новой струкутры – поэтапное импортозамещение инженерно-консалтинговых услуг по крупным, сложным и стратегически важным инвестиционным проектам, в том числе путем формирования консорциумов с зарубежными инжиниринговыми компаниями.

"Учитывая рост иностранных инвестиций в экономику страны, остро встал вопрос о подготовке качественной инженерной документации по инвестиционным проектам, максимальной локализации проектных услуг, проведении независимого технического надзора за строительными работами. Эти и другие факторы послужили причинами создания негосударственной некоммерческой организации, которая будет служить площадкой для повышения качества проектных, инжиниринговых и консультационных работ, выполняемых местными организациями. Для нас важно также укрепление международного сотрудничества с представителями мировой индустрии инжиниринга, повышая статус узбекских инженеров и консультантов на международном рынке", – рассказывает председатель правления Ассоциации инженеров-консультантов Узбекистана Тимур Уразаев.

В задачи ассоциации также входит решение вопросов всесторонней поддержки проектных, инжиниринговых и консалтинговых организаций республики, технических вузов, их интегрирования с ведущими международными организациями и ассоциациями инженеров-консультантов в целях внедрения новейших достижений и инновационных подходов в проектировании, строительстве и управлении проектами, обучения и повышения квалификации проектировщиков, инженеров-консультантов, экспертов и работников групп реализации проектов.

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