Военно-воздушные силы Казахстана участвуют в учении ОДКБ «Воздушный мост - 2018»

CA-NEWS (KZ) - Представители Сил воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана принимают участие в командно-штабном учении с коллективными авиационными силами Организации договора о коллективной безопасности «Воздушный мост-2018», которое проходит на территории России.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РК, особенностью учения станет масштабная переброска мобильных сил с применением военно-транспортной авиации вооруженных сил 6 стран ОДКБ. Всего будет переброшено воздушным способом более 3,5 тыс. военнослужащих и 620 единиц военной техники.

В учении принимают участие объединенный штаб ОДКБ, а также представители вооруженных сил государств-членов ОДКБ - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.