РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Китайская Народная Республика наградила узбекского ученого

CA-NEWS (UZ) - По представлению Синцзянского технического института физики и химии Китайской Народной Республики в Ташкенте награжден премией «Дружба» доктор технических наук, профессор Ш. Сагдуллаев, сообщает podrobno.uz.

«За совместные работы, за помощь в организации Центра китайской традиционной медицины в Ташкенте, за укрепление научно-технического сотрудничества между Академиями наук двух стран в деле подготовки кадров, выполнения совместных проектов по разработке новых лекарственных средств, за вклад в социально-экономическое развитие КНР профессору Ш. Сагдуллаеву присуждена премия «Дружбы», - сообщает пресс-служба Академии наук Узбекистана.

Отметим, что текущий год ознаменован интенсивным развитием китайско-узбекских отношений. По словам посла КНР в Узбекистане, наблюдается заметный подъём товарооборота и стабильный рост инвестиций между двумя странами.

print
  • В Подмосковье отпустили 27 задержанных на «сходке» криминальных авторитетов
  • Таджикистан призвал ООН координировать борьбу с экстремизмом
  • Минобороны России показало кадры поставки ЗРК С-300 в Сирию
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×