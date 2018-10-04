Китайская Народная Республика наградила узбекского ученого

CA-NEWS (UZ) - По представлению Синцзянского технического института физики и химии Китайской Народной Республики в Ташкенте награжден премией «Дружба» доктор технических наук, профессор Ш. Сагдуллаев, сообщает podrobno.uz.



«За совместные работы, за помощь в организации Центра китайской традиционной медицины в Ташкенте, за укрепление научно-технического сотрудничества между Академиями наук двух стран в деле подготовки кадров, выполнения совместных проектов по разработке новых лекарственных средств, за вклад в социально-экономическое развитие КНР профессору Ш. Сагдуллаеву присуждена премия «Дружбы», - сообщает пресс-служба Академии наук Узбекистана.

Отметим, что текущий год ознаменован интенсивным развитием китайско-узбекских отношений. По словам посла КНР в Узбекистане, наблюдается заметный подъём товарооборота и стабильный рост инвестиций между двумя странами.