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  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава минэнергетики Монголии принимает участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве

CA-NEWS (MNG) - Член парламента, министр энергетики Монголии Ц.Даваасурэн принимает участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя», который стартовал в Москве третьего октября, сообщает Montsame.

В работе международного форума также принимают участие посол Монголии в РФ Б.Дэлгэрмаа, депутат ВГХ Д.Дамба-Очир и другие официальные лица.

3 октября монгольская делегация присутствовала на пленарном заседании форума на тему «Устойчивая энергетика для меняющегося мира» с участием Президента РФ В.В.Путина. Участники заседания обсудили перспективы развития энергетического сектора, в том числе вопросы, касающиеся глобальной энергетической безопасности, эффективного использования традиционных ресурсов и развития инновационных технологий. Президент В.В.Путин выразил позицию России относительно развития газовой, нефтяной, угольной отраслей, нефтехимии, электроэнергетики, уровня нефтедобычи и роста цен на нефть.

В рамках работы международного форума «Российская энергетическая неделя» министр энергетики Ц.Даваасурэн и посол Монголии в РФ Б.Дэлгэрмаа встретились с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества по геолого-разведочным работам в энергосекторе, в частности в нефтегазовой сфере между двумя странами. Парвиз Шахбазов, со своей стороны, пригласил своего монгольского коллегу посетить Азербайджан с официальным визитом.

Рабочий визит министра энергетики Ц.Даваасурэна в Москве продолжается.

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