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  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Житель Таджикистана был осужден за изнасилование двухлетней давности в России

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане задержан мужчина, два года назад совершивший на территории России преступление сексуального характера, сообщает пресс-служба прокуратуры Оренбургской области.

«В сентябре 2016 года гражданин Республики Таджикистан, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил совместно со своим знакомым несовершеннолетнего возраста изнасилование горожанки. Причем взрослый мужчина склонил подростка к противоправным действиям», - гворится в сообщении.

Подросток был задержан и приговорен к одному году и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Жителю Таджикистана удалось скрыться от следствия.

В ходе совместного международного расследования, проведенного российскими и таджикскими правоохранительными органами, выяснилось, что мужчина находится у себя на родине.

Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Таджикистана соответствующие материалы. В итоге преступник был задержан и осужден к 5 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.

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