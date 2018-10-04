ЕАЭС может создать общий ювелирный рынок

CA-NEWS (KZ) - ЕАЭС может создать общий ювелирный рынок, обсуждение условий его работы с лидерами отрасли, а также возможность создания евразийского бренда на ювелирном рынке пройдет 22-24 октября в Ереване в рамках «Евразийской недели». Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила член коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

«Важным считаю мероприятия, связанные с ювелирной отраслью. Хотелось бы вам с удовольствием сообщить, что вчера на коллегии мы направили на внутригосударственное согласование проект соглашения по созданию общего ювелирного рынка, и в рамках создания этого ювелирного рынка сразу делается попытка сбора на «Евразийской неделе» всех лидеров отрасли со всех стран для обсуждения создания евразийского бренда. Это мероприятие уже вызвало большой интерес», - сказала она.