РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Астане стартовал отопительный сезон

CA-NEWS (KZ) - В Астане 4 октября стартовал отопительный сезон.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, с сегодняшнего дня тепло начнет поступать в городские многоэтажки. Процесс займет несколько дней.

На сегодняшний день по заявкам подключено к теплоснабжению 127 объектов соцкультбыта. Тепло подано в 18 объектов здравоохранения, 72 детских сада, 16 школ, 11 учебных заведений, 3 объекта культуры.

Запасы топлива на источниках составляют по углю 332 606 тонн, в том числе на ТЭЦ-1 – 50 679 тонн, на ТЭЦ-2 – 281 927 тонн. По мазуту – 5 770 тонн. В том числе на ТЭЦ-1 – 3 203 тонны (дополнительный резерв – 5 382 тонны) и на ТЭЦ-2 – 2 567 тонн.

print
  • Вице-президент Интерпола посетил управление охраны ГУВД Ташкента
  • Министры обороны Индии и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества
  • Депутаты таджикского парламента изменяют свои имена на национальный лад
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×