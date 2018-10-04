В Астане стартовал отопительный сезон

CA-NEWS (KZ) - В Астане 4 октября стартовал отопительный сезон.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, с сегодняшнего дня тепло начнет поступать в городские многоэтажки. Процесс займет несколько дней.

На сегодняшний день по заявкам подключено к теплоснабжению 127 объектов соцкультбыта. Тепло подано в 18 объектов здравоохранения, 72 детских сада, 16 школ, 11 учебных заведений, 3 объекта культуры.

Запасы топлива на источниках составляют по углю 332 606 тонн, в том числе на ТЭЦ-1 – 50 679 тонн, на ТЭЦ-2 – 281 927 тонн. По мазуту – 5 770 тонн. В том числе на ТЭЦ-1 – 3 203 тонны (дополнительный резерв – 5 382 тонны) и на ТЭЦ-2 – 2 567 тонн.