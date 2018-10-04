В Душанбе наполовину от проектной мощности запущена ТЭЦ-2

CA-NEWS (TJ) - Душанбинская ТЭЦ-2 приступила к производству электроэнергии, пока наполовину от проектной мощности, сообщает ТаджикТА в четверг, 4 октября.

«В настоящее время ТЭЦ-2, производит только электроэнергию, а к подаче тепла приступит во второй половине октября в зависимости от погодных условий и запаса воды в водохранилищах страны», - подтвердили информацию в министерстве энергетики РТ.

С учетом производства электроэнергии другими электростанциями страны в ТЭЦ-2 электроэнергия производится, пока двумя агрегатами. Ежесуточный объем электроэнергии, производимой ТЭЦ-2, составляет 4 млн. кВт/ч.

Напомним, проект строительства Душанбинской ТЭЦ-2 реализовала китайская компания «ТВЕА». Суммарная мощность ТЭЦ «Душанбе-2» составляет 400 МВт электроэнергии и 360 Гкал тепла.